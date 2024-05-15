Банк «Аверс» принял участие в XV международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Фото: Динар Фатыхов

Делегация Банка «Аверс» принимает участие в работе XV международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

В торжественной церемонии открытия KazanForum-2024 приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, министр иностранных дел и международного сотрудничества государства Ливия Абдулхади Ибрагим Лахвейж, заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Алсалех, генеральный директор Исламской палаты халяльных услуг Ашраф Аль Танбули. Всего в мероприятиях в рамках Форума примут участие порядка 20 тыс. человек из 85 стран, запланировано проведение свыше 120 деловых сессий.

— Участие Банка «Аверс» в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» обусловлено в первую очередь большим запросом со стороны наших клиентов, заинтересованных в работе со странами Азии. Мы, как финансовый институт, можем предоставить платежную инфраструктуру для проведения платежей по внешним торговым контактам и готовы к новым зонам роста в сфере международного сотрудничества, — отметил первый заместитель председателя правления банка «Аверс» Рустам Саяхов.

Представители Банка «Аверс» проводят рабочие встречи с тематическими презентациями и обсуждением вопросов перспективного сотрудничества, а также в рамках деловой программы форума принимают участие в работе тематических сессий и круглых столов.

Реклама. АО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 10.01.2024. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вниманию участников и гостей форума представлена масштабная выставочная экспозиция. На стенде Банка «Аверс» можно ознакомиться с деятельностью банка, финансовыми показателями и достижениями, а также увидеть историческую фото- и видеоретроспективу становления национальной банковской системы республики.

Впервые международный экономический саммит России и стран-участниц ОИС прошел в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. В 2023 году, согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, форуму присвоили федеральный статус.