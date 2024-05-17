«Яндекс» сменил материнскую компанию
Нидерландская Yandex N.V закрыла первый этап сделки по продаже основного бизнеса. Теперь головной компанией группы стало МКПАО «Яндекс». Об этом сообщает «РИА Новости».
Около 68% акций проданы консорциуму инвесторов. Ожидается, что продажа остатка состоится в июле 2024 года.
Напомним, в марте Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций международной компании акционерного общества «Яндекс» (MOEX: YNDX).
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