Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана рассказал о новых реалиях сотрудничества

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев заявил о необходимости укрепления торгово-экономических связей с регионами России. Он также подчеркнул важность работы с исламским миром в условиях перестройки экономических отношений с Запада на Восток.

— Нам пока непривычно работать с исламским миром. У них свои подходы. Нам важна поддержка российской Торгово-промышленной палаты, которая дала нам возможность работать со всем миром, — отметил Агеев.

Агеев отметил, что российская торгово-промышленная палата оказывает поддержку в работе с партнерами по всему миру. Однако, поскольку отношения с исламскими странами выстраиваются по-новому, необходимо тщательно прорабатывать все детали сотрудничества.

Кроме того, председатель Торгово-промышленной палаты подчеркнул важность укрепления связей между регионами России, особенно в части взаимодействия малого и среднего бизнеса. Он отметил, что торгово-промышленные палаты являются связующим звеном между бизнесом и государством, способствуя развитию предпринимательства в регионах.

— Мы должны понимать, что система торгово-промышленных палат сквозная, в любом регионе есть точки притяжения для развития и защиты бизнеса. Этот форум даст нам все возможности двигаться дальше, — подытожил он.

Напомним, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о планах создать на территории России пять площадок, на которых будут проходить дискуссии по актуальным темам развития бизнеса, экономики государства и стран-партнеров.

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Олег Исаков