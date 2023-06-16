Владимир Путин сообщил, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян
В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн жителей России. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
По его словам, уровень бедности в России снижается. Эту тенденцию он призвал сохранить.
На ПМЭФ глава государства также рассказал, что инфляция в России ниже, чем в других западных странах. Она составляет 2,9% и близка к историческому минимуму.
Напомним, по данным официальной статистики, в России в первом квартале 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 миллиона человек. Это 13,5% жителей страны.
По итогам 2022 года за чертой бедности насчитывалось 14,3 млн россиян. На них пришлось 9,8% от численности населения.
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