В ЦПРТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России

В России технически готовы ввести маркировку ветеринарных препаратов, об этом заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.



По его словам, введение маркировки ветпрепаратов после маркировки лекарств и БАДов было бы обоснованным и последовательным:

— Есть ветеринарные препараты, есть пересечения с человеческими. А если говорить про пищевую цепочку, про качество и безопасность, конечно, здоровое стадо — значит более качественное молоко. Поэтому какие препараты даются, всем ли они соответствуют нормативам, требованиям — это, конечно, важный аспект, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Систему цифровой маркировки в России ввели в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. Сейчас поэтапно вводят маркировку на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, детскую воду. С марта 2024 года могут ввести обязательную маркировку икры.



Минпромторг России рассматривает возможность проведения добровольного эксперимента по маркировке игрушек, предложения прорабатывают с бизнес-сообществом. Причина готовящегося эксперимента — поток подделок.



С июня в России планировали ввести новые требования по обязательной маркировке товаров легкой промышленности — от деловых и спортивных костюмов до трикотажных и вязаных изделий, шейных платков и галстуков. Всего в перечне 13 групп товаров. Однако сроки инициативы федерального Минпромторга сдвинули на полгода — ориентировочно, на 1 декабря 2023 года.

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Маргарита Головатенко