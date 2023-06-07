Маркировку товаров легкой промышленности в России перенесли на декабрь 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С июня в России планировали ввести новые требования по обязательной маркировке товаров легкой промышленности — от деловых и спортивных костюмов до трикотажных и вязаных изделий, шейных платков и галстуков. Всего в перечне 13 групп товаров.

Однако сроки инициативы федерального Минпромторга сдвинули на полгода — ориентировочно, на 1 декабря 2023 года. В обновленном списке всего 13 групп товаров:

пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные или вязаные для женщин, мужчин и детей;

производственная и профессиональная одежда для мужчин и женщин;

трикотажные или вязаные изделия — костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты — для всех;

полотна трикотажные или вязаные прочие, включая искусственный вязаный мех;

костюмы, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи, шорты из текстиля — для мужчин и мальчиков;

то же самое, плюс жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки из текстиля для женщин и девочек;

рубашки мужские — текстильные, трикотажные и вязаные;

блузки, рубашки и батники из текстиля для женщин и девочек;

костюмы спортивные и лыжные из трикотажа или вязаные — для всех;

одежда прочая из текстильных материалов;

джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и подобные им изделия вязаные или из трикотажа — для всех;

шали, шарфы, вуали, галстуки, платки шейные, кроме трикотажных или вязаных;

изделия из фетра или нетканых материалов, текстиля с пропиткой или покрытием — для всех.

Согласно новым требованиям, бизнес должен наносить на одежду QR-коды с информацией о производителе, составе материала или ткани, артикул изделия и другие данные. Инициатива должна была вступить в силу уже 1 июня, а запретить к продаже немаркированные товары этих групп планировали с 1 сентября.



Фото: realnoevremya.ru

Проект постановления Минпромторг России разработал еще в прошлом году. В пояснительной записке к нему указывалось, что на территорию РФ было незаконно ввезено 12,4% товаров легкой промышленности. Такая мера должна позволить выявить и пресечь нелегальный товарооборот, тем самым снизив объем некачественного товара.



Напомним, обязательную маркировку одежды, согласно букве закона, на территории России ввели с января 2021 года. Первыми в списке оказались четыре категории изделий:

одежда, включая рабочую, изготовленная из натуральной

или композиционной кожи;

или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания,

для женщин и девочек;

для женщин и девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия — для всех;

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.



На сегодняшний день в российской системе обязательной маркировки зарегистрировано более 167,7 тысячи участников оборота маркированной продукции.

Несмотря на то, что маркировка отечественными производителями призвана избавить российский рынок от наводнившего его контрафакта и пойти на пользу потребителям, представители отрасли неоднозначно оценивают такое нововведение — подробности читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова