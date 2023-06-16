В России в 2024 году могут начать обязательную маркировку икры

В России с марта 2024 года могут ввести обязательную маркировку икры, рассказал на полях МПЭФ председатель совета директоров оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.



— По икре идет эксперимент. Наши ожидания, на что нас ориентируют, — это март 2024 года как старт обязательной маркировки. Наверное, в это будем целиться, — приводит «РИА Новости» его слова.

Эксперимент по маркировке икры проходит в России с 15 апреля 2023 года, он должен завершиться 31 марта 2024 года. Обязательную маркировку планируют ввести по окончании эксперимента.

Систему цифровой маркировки в России ввели в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. Сейчас поэтапно вводят маркировку на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, детскую воду.

Минпромторг России рассматривает возможность проведения добровольного эксперимента по маркировке игрушек, предложения прорабатывают с бизнес-сообществом. Причина готовящегося эксперимента — поток подделок.



С июня в России планировали ввести новые требования по обязательной маркировке товаров легкой промышленности — от деловых и спортивных костюмов до трикотажных и вязаных изделий, шейных платков и галстуков. Всего в перечне 13 групп товаров. Однако сроки инициативы федерального Минпромторга сдвинули на полгода — ориентировочно, на 1 декабря 2023 года.



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Маргарита Головатенко