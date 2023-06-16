Минпромторг планирует эксперимент по маркировке игрушек

Минпромторг России рассматривает возможность проведения добровольного эксперимента по маркировке игрушек, предложения прорабатывают с бизнес-сообществом, сообщили «Известия».



Приоритетное внимание уделяют наиболее чувствительным к незаконному обороту категориям продукции, доклад должны направить в правительство в августе.

— С учетом большого количества видов упаковки детских игрушек крайне важно провести эксперимент и проработать все технологии нанесения маркировки на такую продукцию, — указали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), занимающимся маркировкой.

Как объяснила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, причина готовящегося эксперимента — поток подделок. После введения санкций против России поддельных игрушек стало больше. Наиболее часто подделываемыми брендами, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), оказались Lego, Barbie и Monopoly.

С июня в России планировали ввести новые требования по обязательной маркировке товаров легкой промышленности — от деловых и спортивных костюмов до трикотажных и вязаных изделий, шейных платков и галстуков. Всего в перечне 13 групп товаров. Однако сроки инициативы федерального Минпромторга сдвинули на полгода — ориентировочно, на 1 декабря 2023 года.



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Маргарита Головатенко