В мае импорт зерновых из России в Японию вырос почти на 2100%

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Япония увеличила импорт зерновых из России в мае текущего года в 22 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года, об этом свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.

Импорт зерновых взлетел на 2098,7%.

Увеличился и импорт рыбы и морепродуктов на 14,6%. Однако, например, импорт российских овощей Токио сократил на 82% в мае этого года. В прошлом месяце Японией был также снижен импорт из РФ угля (на 76,3%), медицинских товаров (на 99,7%), стали (на 42,5%) и цветных металлов (на 85,5%).

ТАСС уточняет, что также вырос импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 9,1%. Так, доля российского СПГ во всем импорте Японией этого вида топлива увеличилась до 13,22% против среднемесячного показателя в примерно 9%.

Однако Япония вновь не стала закупать российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с «Сахалина-2», увязанных с поставками СПГ с этого проекта.



Товарооборот Японии и России в мае сократился на 34,5%, до 130,75 млрд иен (около $931 млн).

Экспорт в РФ вырос на 34,8%, до 35,57 млрд иен (около $253 млн), а импорт сократился на 46,5%, до 95,19 млрд иен (около $678 млн).

Агентство Kyodo в конце апреля сообщило, что представители стран G7 обсуждают введение практически полного запрета на экспорт товаров в Россию. Однако позже Евросоюз и Япония выступили против инициативы США о полном запрете экспорта в РФ, назвав этот шаг невозможным.



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Илина Хакимова