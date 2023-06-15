Россия намерена поднять вопрос в СБ ООН о расследовании подрыва «Северных потоков»

Сегодня, 15 июня, на консультациях Совета Безопасности ООН, Россия поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

— 15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков», — написал дипломат в своем Telegram-канале

Он также сообщил, что после этого предполагается краткое общение с аккредитованными при ООН журналистами.



В конце мая глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что пока ни одна спецслужба не может дать однозначный ответ, кто виновен в подрыве «Северных потоков».

А в начале февраля Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.



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Илина Хакимова