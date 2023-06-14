Раис Татарстана встретился с председателем правления китайской химико-инжиниринговой группы CNCEC

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления Китайской национальный химико-инжиниринговой группы (CNCEC) Дай Хагеном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Китайская компания специализируется на геолого-разведочных работах в области химии, нефтехимии, реализует проекты более чем в 50 странах мира.



Минниханов отметил, что Китай — стратегический партнер России, а с компанией CNCEC уже есть хорошая история отношений, например, в реализации совместного проекта в Менделеевске («Аммоний»). У региона заключено семь соглашений с китайскими провинциями, в Казани работает консульство КНР.

Товарооборот Татарстана и КНР в 2022 году вырос на 58%, в первом квартале текущего года товарооборот тоже демонстрирует существенный рост.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов подчеркнул, что отношениям с Китаем нужен новый толчок, поэтому необходимо реализовывать новые совместные проекты.

Дай Хаген также заверил, что китайские партнеры заинтересованы в расширении объемов сотрудничества. Он напомнил, что сегодня идет работа по взаимодействию с ОЭЗ «Алабуга». Один из перспективных проектов — производство удобрений.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил $73,1 млрд. За отчетный период Китай ввез товаров на $33,6 млрд. С января по май 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг отметки в сумме $94 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко