Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3% до $73,148 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил $73,148 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

За отчетный период Китай ввез товаров на $33,686 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 67,2%.

А поставки из России в КНР увеличились на 24,8% и достигли $39,462 миллиарда.

В апреле объем торговли между двумя странами достиг $19,228 млрд. Россия ввезла в Китай товаров на сумму $9,606 млрд, а получила от него — на $9,621 миллиарда.

По итогам прошлого года Россия и Китай стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по показателю. Торговый профицит Китая вырос на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений $877,6 миллиарда. Россия же нарастила профицит в 1,7 раза — до рекордных $333,4 миллиарда.

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Илина Хакимова