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Товарооборот между Россией и Китаем с начала года составил $94 млрд

16:35, 12.06.2023
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года составил $94 млрд
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С января по май 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг отметки в $94 млрд. Об этом «РИА Новости» рассказал посол России в Пекине Игорь Моргулов.

— Ускоренными темпами расширяется двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, — сказал он.

Месяц назад сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил $73,1 млрд. За отчетный период Китай ввез товаров на $33,6 млрд.

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Айрат Назипов
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