«Движение первых» в торжественной обстановке вручило больше 3 тысяч паспортов детям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» торжественно вручило первые паспорта 3 тысячам детей в День России. Об этом заявил председатель правления движения Григорий Гуров.

— Сегодня, в День России, мы вручаем паспорта 3 тысячам ребят более чем в 50 регионах страны. Среди них те, кто занимается успешной общественной, творческой и интеллектуальной деятельностью. Наша перспективная задача сделать в ближайшие годы вручение паспортов важным моментом в жизни и запоминающимся событием для каждого 14-летнего подростка в нашей стране, — передает его высказывание пресс-служба движения.

Отмечается, что в число 50 регионов вошел и Татарстан.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Решение о создании общероссийского движения детей и молодежи было принято в июле 2022 года. Участниками движения могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники. Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет этого движения.

В декабре прошлого года участники пленарного заседания «Мир детства = мир будущего» I съезда движения провели голосование, в ходе которого большинством голосов из всех 89 регионов России было одобрено название «Движение первых».

Глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов в марте рассказывал, что основой для движения детей и молодежи станет школьное самоуправление: в школах Татарстана появятся советники по воспитанию и взаимодействию с движением, а в каждом районе — куратор движения.

Как выяснило «Реальное время», на организацию работы медиацентра республиканского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Татарстане выделят 5 млн рублей. Основные затраты покроет федеральный бюджет. Власти республики выделят только 950 тысяч рублей.

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Айрат Назипов