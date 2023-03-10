В школах Татарстана появятся советники по воспитанию и взаимодействию с организацией «Движение первых»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов посетил Елабугу и Заинск, где встретился с местной молодежью, а также педагогами и директорами образовательных учреждений.

По рассказам Сулейманова, основой для движения детей и молодежи станет школьное самоуправление. Но именно от взрослых во многом зависит, будет ли оно действительно «востребованным и крутым» по содержанию.

— Поэтому скоро в школах Татарстана появятся советники по воспитанию и взаимодействию с движением, а в каждом районе — куратор движения. Вместе с тем наставником может стать каждый заинтересованный учитель в школе, специалист по работе с молодежью, работник сферы культуры или тренер, — отметил он в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, решение о создании общероссийского движения детей и молодежи было принято в июле 2022 года. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники. Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет этого движения.

В декабре прошлого года участники пленарного заседания «Мир детства = мир будущего» I съезда движения провели голосование, в ходе которого большинством голосов из всех 89 регионов России было одобрено название «Движение первых».



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Айрат Назипов