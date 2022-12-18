Новое российское детское движение будет называться «Движением первых»
Участники Пленарного заседания «Мир детства=мир будущего» I Съезда Движения провели голосование, в ходе которого из всех 89 регионов России большинством голосов было одобрено название «Движение первых». Об сообщили в пресс-службе организации.
В ходе электронного голосования «за» высказались 1 278 участников, «против» — 7, 13 человек воздержались.
Добавим, что в лидеры народного голосования с минимальным разрывом друг от друга вошли: Российское движение детей и молодежи, «Пионеры» и Движение имени Гагарина. Финальный вариант, по мнению делегатов, объединил все три фаворита.
Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет нового российского движения детей и молодежи. Напомним, что обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий было поручено закрепить за Министерством просвещения России.
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