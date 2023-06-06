В Татарстане на организацию работы медиацентра отделения «Движения первых» выделят 5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На организацию работы медиацентра республиканского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Татарстане выделят 5 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», основные затраты покроет федеральный бюджет. Власти республики выделят только 950 тысяч рублей.

Заказчиком выступает Министерство по делам молодежи республики. Работы, которые он подготовил для исполнителя, необходимо выполнить в два этапа.

Первый этап будет длиться с 1 июля по 31 августа. За два месяца исполнитель должен оказать услуги по сопровождению интернет-проекта. В частности, ему необходимо разработать дорожные карты реализации проекта. В них будет указана информация о наименования пабликов, их визуальное оформление и так далее. После согласования подрядчику нужно составлять и утверждать контент-планы на еженедельной основе и публиковать посты в соцсетях.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также летом менеджер проекта не реже одного раза в месяц должен проводить лекцию для кураторов проекта в районах на тему, заявленную заказчиком. Помимо этого, ему необходимо проводить еженедельные конференции, где он будет докладывать о достигнутых результатах.

Второй этап проводится в период с 1 сентября по 31 октября 2023 год. Он включает в себя услуги по организации фестиваля и оказание юридических, информационных, консультационных и иных услуг.

Решение о создании общероссийского движения детей и молодежи было принято в июле 2022 года. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники. Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет этого движения.

В декабре прошлого года участники пленарного заседания «Мир детства = мир будущего» I съезда движения провели голосование, в ходе которого большинством голосов из всех 89 регионов России было одобрено название «Движение первых».

Глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов в марте рассказывал, что основой для движения детей и молодежи станет школьное самоуправление: в школах Татарстана появятся советники по воспитанию и взаимодействию с движением, а в каждом районе — куратор движения.

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Айрат Назипов