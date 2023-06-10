Замглавы центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева арестовали по делу о мошенничестве

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил об аресте замначальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева по делу о мошенничестве.

Уточняется, что Снегирева подозревают в изготовлении подложной экспертизы. По предварительным данным, подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы.

— За положительное заключение Снегирев, как предполагает следствие, мог получить «откат»: заказчики перечислили 6 млн рублей коммерческой структуре, где работают его родственники, — говорится в сообщении.

Также арестовали экс-начальника управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрия Петрухина и его бывшего заместителя Вадима Сафьянова.

В марте на заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело. Генерал-майора заподозрили в получении взяток и превышении должностных полномочий.



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Максим Кокунин