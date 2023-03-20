На заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии возбудили уголовное дело
В отношении заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии Вадима Драгомирецкого возбудили уголовное дело. Генерал-майора подозревают в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
— Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением, — написал он в своем telegram-канале.
По сведениям Хинштейна, Драгомирецкий систематически получал взятки от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. Таким образом, бизнесмены якобы передали 19 млн рублей. Сейчас подозреваемый написал явку с повинной, утверждает Хинштейн.
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