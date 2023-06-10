Глава Минздрава России: алкоголизация населения — это проблема, которую нужно решать

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, комментируя массовое отравление сидром, заявил, что алкоголизация населения — это проблема, которую нужно решать. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спиртное — это угроза жизни и здоровью граждан. Компетентные органы разберутся с массовым отравлением россиян сидром, подчеркнул он.

— Алкоголизация населения — это проблема, которую нужно решать. И каждый ее должен <…> осознавать, в том числе для своих детей, подростков, чтобы [они] не вовлечены были, — сказал министр.

Мурашко напомнил о необходимости выполнять требования по реализации алкоголя. «Это, конечно, исключительно в поле уголовного права. Я думаю, что компетентные органы разберутся с этой ситуацией», — отметил он.

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае.

8 июня Минздрав сообщал, что число людей, отравившихся суррогатным сидром в регионах России, включая Поволжье, возросло до 97. Однако сегодня поступили сообщения о новых пострадавших: только в Ульяновской области число отравлений суррогатным сидром, по данным на 9 июня, достигло 66.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Максим Кокунин