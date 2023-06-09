В Ульяновской области число случаев отравления суррогатным сидром выросло до 66

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В соседней с Татарстаном Ульяновской области выросло число отравлений суррогатным сидром — количество пострадавших в регионе достигло 66. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.



Число пациентов с летальным исходом осталось прежним — 21.

Накануне Минздрав сообщал, что число людей, отравившихся суррогатным сидром в регионах России, включая Поволжье, возросло до 97. Если учитывать сегодняшнюю информацию по Ульяновску — количество пострадавших по стране в общей сложности достигло 98. Из них 31 человек скончался.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» в одно производство. Самарскому предпринимателю, обвиняемому в производстве суррогатного сидра, предъявили обвинение.

Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова после установления каналов поступления в нелегальный оборот суррогатного сидра.



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Маргарита Головатенко