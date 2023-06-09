СК описал схему, по которой для производства «Мистера Сидра» использовали спирт со склада МВД

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственный комитет России описал схему производства суррогатного слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр». Чтобы сделать напиток, участники схемы украли метиловый спирт со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», сообщили в ведомстве.



Установлено, как произошла кража. В мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров похитили с вышеупомянутого склада метиловый спирт — всего 6 тонн. В этом им помогал сотрудник полиции — Иван Гребенкин. Похищенное продали Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта предпринимателю и учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову — то есть производителю «Мистера Сидра».

Таким образом, при производстве сидра использовали украденный метиловый спирт. Готовый напиток поставили в несколько регионов России, включая Поволжье, что стало причиной массового отравления.

Артема Айрапетяна задержали, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Против Егоровых и Гребенкина возбудили дело по факту хищения спирта (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Гребенкина и Дмитрия Егорова задержали, им предъявили обвинение в краже, вину они признали. Алексея Егорова объявили в розыск. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Гусейнова ранее арестовали, ему предъявили обвинение. Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова после установления каналов поступления в нелегальный оборот суррогатного сидра.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае.

Накануне Минздрав сообщал, что число людей, отравившихся суррогатным сидром в регионах России, включая Поволжье, возросло до 97. Однако сегодня поступили сообщения о новых пострадавших: только в Ульяновской области число отравлений суррогатным сидром, по данным на 9 июня, достигло 66.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Маргарита Головатенко