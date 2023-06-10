Каждый третий россиянин испытывает сильный стресс на работе
Порядка 40% россиян испытывают сильный стресс на работе. Такой результат показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.
В нем приняли участие 1,6 тысячи работников. Как признались 22% опрошенных, они оценивают свой уровень стресса высоким, еще 18% — очень высоким. Подавляющее большинство (36%) оценивают свой уровень стресса как средним. У 14% этот показатель находится на низком уровне. Еще 6% не испытывают проблем с тревогой на работе.
По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего составляет 3 балла. Те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,7 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,7 балла.
Отметим, что каждый третий россиянин откладывает решение рабочих задач на потом из-за стресса. Чаще всего такое поведение свойственно молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (35% респондентов). Меньше всего склонны откладывать дела из-за переживаний сотрудники в возрасте старше 61 года — 47% респондентов из этой категории ответили, что не прокрастинируют.
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