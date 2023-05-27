Почти треть казанцев нуждается в эмоциональной разгрузке после рабочего дня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти треть казанцев (26%) заявили, что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня. Такое исследование провели эксперты «Авито Работа» (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Еще 63% опрошенных казанцев считают, что возможность снимать стресс на рабочем месте благоприятно повлияла бы на эффективность выполнения задач.

— Соблюдать work-life balance нужно всем — от рядового сотрудника до руководителя компании, в любой сфере деятельности и вне зависимости от возраста, опыта, условий труда и других факторов. При этом гармоничное равновесие между работой и жизнью вне ее помогает бороться не только со стрессом, но и с профессиональным выгоранием, — прокомментировал исследование управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Порядка 47% опрошенных россиян заявили, что контролирует негативные эмоции и не допускает ее проявления в коммуникации с коллегами и членами семьи. Также половина опрошенных жителей страны стараются делать короткие перерывы в течение дня, чтобы не приносить стресс и проблемы с работы домой.

Напомним, самым распространенным страхом, связанным с работой, среди казанцев является увольнение — его боятся 12% респондентов. Трудоустроенные жители Казани также признались, что опасаются задержки или невыплаты зарплаты (10%). На третьем месте среди джоб-фобий — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства. Об этих страхах рассказали по 5%.

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Айрат Назипов