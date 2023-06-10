Доходы бюджета Менделеевского района Татарстана за 2022 год составили 1,1 млрд рублей
Совет Менделеевского района Татарстана утвердил годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год. Доходы составили 1,136 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Менделеевского района за прошлый год утверждены в размере 398,8 млн рублей. Из них 277,8 млн рублей составил налог на доходы физических лиц, еще 1,2 млн рублей — налог на добычу полезных ископаемых.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Менделеевского района Татарстана в 2022 году поступила в размере 1,587 млн рублей. Прочие доходы от компенсации затрат государства составили 1,5 млн рублей.
Безвозмездные поступления в бюджет Менделеевского района за прошлый год составили 737,5 млн рублей.
На 44-м заседании Госсовета Татарстана 8 июня министр финансов республики Радик Гайзатуллин представил отчет об исполнении бюджета-2022. Он исполнен по доходам в сумме 452,7 млрд рублей и 463,2 млрд по расходам.
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