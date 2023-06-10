Доходы бюджета Менделеевского района Татарстана за 2022 год составили 1,1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Совет Менделеевского района Татарстана утвердил годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год. Доходы составили 1,136 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Менделеевского района за прошлый год утверждены в размере 398,8 млн рублей. Из них 277,8 млн рублей составил налог на доходы физических лиц, еще 1,2 млн рублей — налог на добычу полезных ископаемых.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Менделеевского района Татарстана в 2022 году поступила в размере 1,587 млн рублей. Прочие доходы от компенсации затрат государства составили 1,5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Безвозмездные поступления в бюджет Менделеевского района за прошлый год составили 737,5 млн рублей.

На 44-м заседании Госсовета Татарстана 8 июня министр финансов республики Радик Гайзатуллин представил отчет об исполнении бюджета-2022. Он исполнен по доходам в сумме 452,7 млрд рублей и 463,2 млрд по расходам.



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Татьяна Демина