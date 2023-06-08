Фарид Мухаметшин — чиновникам: «Столько цифр! Вы лучше расскажите, что беспокоит»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня на сессии Госсовета РТ глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин впервые не сдержался, заслушивая сухие отчеты. «Столько цифр: миллиарды, миллионы, столько-то выполнено. Вы лучше расскажите, что не выполнено, что беспокоит, чтобы при принятии бюджета мы посмотрели, что можно сделать», — попенял он. Министр по делам молодежи РТ Марат Садыков рассказывал, как собираются воспитывать в молодежи патриотический дух и прививать традиционные семейные ценности, глава Минфина — об исполнении бюджета-2022, но упрек достался главе Территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС) РТ Алсу Мифтаховой. «1 352 врача приняли на работу, 1 515 врачей — уволили. Почему у нас длинные очереди к врачам-специалистам», — требовал Мухаметшин критического подхода к оценке системы здравоохранения.



«Думаю, пока не время говорить, что все сделано»



Пожалуй, никогда так живо и горячо депутаты не дискутировали на социальные темы, как на этой июньской сессии. И все потому, что «первая роль» в повестке досталась главе Минмолодежи РТ Ринату Садыкову, который сначала «зарядил» зал на решение молодежной проблемы, а позже глава ТФОМС РТ Алсу Мифтахова не могла не обойтись без извечной проблемы нехватки врачей в поликлиниках. Журналисты в кулуарах даже порадовались — наконец-то депутаты заговорили о реальной жизни простых людей.

Выступление главы Минмолодежи не значилось первым, но ему пришлось «закрывать» люфт из-за отмены правительственного часа с министром транспорта и дорожного хозяйства Фаритом Ханифовым, срочно уехавшим в Москву «по федеральным проектам». У Рината Садыкова была нетривиальная задача. В этом году исполняется 30 лет с момента принятия республиканского закона о молодежной политике, так что ему пришлось отчитываться за то, на что он напрямую сам повлиять не может — за настроения и взгляды молодых, за их жизненный выбор.

Тем не менее он нашел выход из положения, сообщив, что ведомство регулярно проводит социологические опросы среди молодежи и 80% юношей и девушек оптимистично оценивают свое будущее. Далее глава Минмола заявил, что республиканский закон о молодежной политике привел к созданию отдельного ведомства по работе с молодежью, чью практику подхватили в стране. По его словам, в этом году аналогичные ведомства будут созданы в каждом регионе. Самому Минмолодежи, отпочковавшемуся от Минспорта, исполнилось 5 лет. «За это время многое сделано, но думаю, что пока не время говорить, что все сделано», — заметил он.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Молодежь разная, но не терпит формализма»

Сейчас в Татарстане проживает чуть более 1 млн человек, или 1/4 активной части населения. Из них 650 тысяч — это работающая молодежь в возрасте от 25 до 35 лет, 265 тысяч — студенты, 156 тысяч — школьники. «Эта молодежь разная — самостоятельная и креативная, но не терпит формализма», — заметил Ринат Садыков.

Больше всего министра волнует то, что численность молодых семей в республике идет к сокращению. Ссылаясь на прогнозы экспертов, он сообщил, что к 2028 году их количество сократится на 100 тысяч человек. Причина — частые разводы среди молодых пар. Каждый третий брак распадается. Соответственно, детей рождается все меньше. К примеру, если в 2019 году в молодых семьях родились 22,3 тысячи малышей, то в 2022 году — 17,9 тысячи детей. И вообще, молодые пары не торопятся рано заводить детей, предпочитая жить в свое удовольствие. По мнению министра, необходимо прививать традиционные семейные ценности, ради чего будет принята новая программа.

Может ли государство помочь молодым с жильем? Глава Минмолодежи сообщил, что за счет господдержки, за последние 5 лет улучшили жилищные условия всего 2,5 тысячи семей. В этом году из бюджета РТ выделено 100 млн рублей. Всего в этом году Минмолодежи получит 2,8 млрд на программы по молодежной политике: 2,9 млрд рублей — на модернизацию инфраструктуры и 2,1 млрд рублей — на летний отдых.

Однако жилищный вопрос парламентарии почему-то обошли стороной. Так, депутат Игорь Бикеев поинтересовался, какая помощь оказывается молодым ученым? По его мнению, если сейчас этим не озаботиться, тогда вскоре учить будет некому. Глава Минмолодежи ответил, что на выходе находится решение правительства о предоставлении жилья молодым ученым. Депутата Алсу Набиеву волновало, как поднять предпринимательскую активность сельской молодежи. Но в итоге разговор свелся к тому, что молодой человек должен быть патриотом республики.

— В республике многое делается для того, чтобы подрастающее поколение получило воспитание, знало свою историю, чувствовало приверженность будущему. Надо сказать, что правительство, руководство нашей республики уделяют серьезное внимание молодому, подрастающему поколению. Это работа не только Министерства молодежи, поэтому в отчете правительства данный вопрос так и стоит, — указал спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«У нас что, врачей не хватает?»

После первого перерыва отчитывался «финансовый блок» правительства РТ. Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин представил отчет об исполнении бюджета-2022, а глава территориального фонда ОМС Алсу Мифтахова доложила об исполнении бюджета фонда.

В ее отчете депутатов испугала тенденция оттока врачей из отрасли. Было принято на работу 1 352 врача и 3 559 медсестер, а уволилось 1 515 врачей и 3 963 медсестер.

— Много жалоб поступает к нам и к депутатам о том, что не хватает врачей, есть длинные очереди. Люди месяцами ждут приема врачей-специалистов. Алсу Мансуровна, конечно, рядом вами должен стоять министр здравоохранения. Но вы тоже не просто добрая фея, — обратился к ней спикер Госсовета РТ.

По его словам, глава ТФОМС также стоит на страже здоровья населения. «Поднимайте эти вопросы перед правительством. Я записал цифры, — призвал он, — Столько цифр: миллиарды-миллионы, миллиарды-миллионы, столько-то выполнено... Вы лучше расскажите, что не выполнено, что беспокоит, чтобы при принятии бюджета мы посмотрели, что можно сделать».