Сегодня в Казани сильный ветер и до +20 градусов

В субботу, 10 июня, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +18 до +20 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в эти выходные и в начале следующей недели в Татарстане сохранится прохладная погода. Прогнозируют также грозовые дожди, град и сильный ветер.



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Татьяна Демина