На Алтае готовят площадку для центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс»

На Алтае создадут Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» — сейчас в республике готовят площадку, на которой планируют открыть научный центр и питомник. Проект будет продолжением татарстанского Центра возрождения снежного барса.



Сегодня площадку посетил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он оценил степень готовности проекта и заслушал информацию о работе по соблюдению всех экологических требований. По проекту, необходимо организовать территорию для возрождения популяции. Важно сохранить природный ландшафт.

По итогам совещания решили сформировать совместную рабочую группу с правительством Алтая и совместно доработать концепцию центра, сообщили в пресс-службе раиса.

Перед центром стоят такие задачи, как мониторинг состояния животных, их искусственное разведение, разработка методов реабилитации раненных или ослабленных диких животных. На базе центра планируют разводить селекционно-племенное поголовье маралов, а еще создать питомник, в котором будут выращивать и собирать лекарственные растения.

Мероприятие поддержало Министерство природы России, его включили в Проект комплексного плана мероприятий по созданию в России центров по изучению, восстановлению и реинтродукции снежного барса



В декабре 2021 года на Алтае объявили 2022 год Годом снежного барса в регионе. До 1 февраля здесь должны были разработать план мероприятий. В рамках соглашения о сотрудничестве с Татарстаном здесь запланировали создать Центр по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих.

В июне 2022 года Рустам Минниханов провел совещание по созданию центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» на Алтае. Он отметил, что снежный барс — символ Татарстана, но он также связан с историей Алтая, и задача регионов — его сохранить. В конце того же года Минэкологии Татарстана искало подрядчика для изучения территории будущего Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Татарстане и на Алтае.



В последний раз проблему обсуждали в мае на KazanForum. Обсуждение темы «По следам снежного барса: исчезновение и восстановление редких видов животных» состоялось в рамках трека «Устойчивое развитие».



Исчезновение редких животных — это большая экологическая проблема. На сегодняшний день под угрозой полного исчезновения находятся от 10 до 17% животных, отмечали в пресс Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.



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Маргарита Головатенко