В Татарстане и на Алтае изучат землю для открытия центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс»

Минэкологии Татарстана ищет подрядчика для изучения территории будущего центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Татарстане и на Алтае. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит изучить физико-географические и климатические особенности местности, определить перечень объектов флоры и фауны. Кроме того, он обязуется разработать техническое задание на проектирование строительства центра.

Целью выполнения работ является определение условий и требований к инфраструктуре будущего центра. В том числе сюда входит содержание животных.

Фото: pixabay.com

Подрядчик обязуется оказать услугу с момента подписания договора до 25 декабря 2022 года. Минэкологии готово выделить на эти цели 9,3 миллиона рублей.

В марте президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по созданию центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» на Алтае. Он отметил, что снежный барс — символ Татарстана, но он также связан с историей Алтая, и задача регионов его сохранить.



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Елизавета Пуншева