На KazanForum обсудят проблему исчезновения редких видов животных

На KazanForum 18 мая в рамках трека «Устойчивое развитие» обсудят тему «По следам снежного барса: исчезновение и восстановление редких видов животных». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Как отмечают в ведомстве, исчезновение редких животных — это большая экологическая проблема. На сегодняшний день под угрозой полного исчезновения находятся от 10 до 17% животных. Поэтому восстановление таких видов является одним из важных направлений нацпроекта «Экология».

Модератором сессии выступит директор Департамента Министерства природных ресурсов и экологии России Ирина Маканова. Представители Киргизии, Монголии, Татарстана, Алтая, Красноярского края, а также РАН, государственного природного заповедника «Саяно-Шушенский» обсудят вопросы концепции сохранения редких видов и межрегионального сотрудничества. Кроме того, они также обсудят мероприятия по восстановлению снежного барса и беркута, которые уже были реализованы.

В частности, Минэкологии республики ведет проект создания Центра по изучению редких видов кошек. Реализация мероприятия предусмотрена федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Так, после изучения природного ландшафта и договоренности между главами двух регионов было принято решение создать две площадки по сохранению снежного барса — одну на Алтае, вторую в Татарстане.

В Центре «Ак Барс» на территории Татарстана упор будет сделан на изучение физических и генетических способностей животных. Ученые КФУ ведут свой криобанк, используемый для сохранения биоматериалов. На Алтае же создаду Центр «Снежный барс», где в естественных условиях в горной местности будут разводить этих животных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Минэкологии Татарстана ищет подрядчика для изучения территории будущего центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Татарстане и на Алтае.

Исполнителю предстояло изучить физико-географические и климатические особенности местности, определить перечень объектов флоры и фауны. Кроме того, он должен был разработать техническое задание на проектирование строительства центра.



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Максим Кокунин