На Алтае создадут центр сохранения снежных барсов — Татарстан представил его концепцию

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по созданию центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» на Алтае. Об этом сообщает его пресс-служба.

По словам Минниханова, рассматривались несколько вариантов размещения такого центра, однако после ознакомления с природным ландшафтом Алтая и договоренности с главой региона Олегом Хорохординым было принято решение создать объект именно здесь. Президент отметил, что снежный барс — символ Татарстана, но он также связан с историей Алтая, и задача регионов его сохранить.

Принимавший участие в совещании министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков представил концепцию центра. Его задачами являются организация круглогодичных туристических маршрутов, семейного отдыха, проведение образовательных программ, наблюдение за дикими животными в условиях естественной среды, а также мониторинг состояния барсов, их искусственное разведение, разработка методов реабилитации раненных или ослабленных животных. Также на базе центра планируют разводить селекционно-племенное поголовье маралов.

Для размещения центра предложена территория ООО «Карым», расположенная в Майминском районе Алтая. Ее площадь составляет 9 486 га.

Фото: пресс-служба президента РТ

В конце декабря на Алтае объявили 2022 год Годом снежного барса в регионе. До 1 февраля здесь должны были разработать план мероприятий. В рамках соглашения о сотрудничестве с Татарстаном здесь запланировали создать Центр по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих.



Дарья Акимова