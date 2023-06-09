«При чем тут СВО?": начотдела торговли Альметьевска оставили в СИЗО по делу об аферах

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана признал законным арест альметьевского чиновника по делу об аферах средств со сбором на нужды участников СВО. Под стражей 37-летний начальник отдела торговли и потребительских услуг исполкома нефтеграда Дамир Хабибуллин останется как минимум до 16 июля, передает с заседания журналист «Реального времени».



На заседании апелляционной инстанции интересы фигуранта резонансного дела представляли адвокаты Руслан Ашрафуллин и Ильдар Абдуллаев. Оба настаивали — никаких оснований для избрания самой тяжкой меры пресечения не было: недвижимости за рубежом их клиент не имеет, попыток скрыться, надавить на свидетелей не предпринимал.

Защитники просили перевода Хабибуллина под домашний арест. Представитель прокуратуры Татарстана настаивала на сохранении избранной меры пресечении.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии защиты, само обвинение с фабулой о сборах средств под видом помощи мобилизованным участникам спецоперации и членам их семей придумано и не соответствует действительности. Во-первых, потому что приказ о частичной мобилизации в РФ был подписан президентом России в сентябре 2022-го, а почти все возбужденные в отношении Хабибуллина эпизоды касаются событий весны и лета 2022-го. «При чем тут мобилизация и СВО?" — рассуждали адвокаты. По словам Ашрафуллина, первая отправка мобилизованных из Татарстана была в конце октября 2022 года.

Также защитник считает: «Альметьевским судом в решении дана ложная оценка семейному положению Хабибуллина». По его словам, суд не учел, что супруга фигуранта находится в декретном отпуске, поскольку младшему из трех детей в семье всего 10 месяцев. «Своим решением суд исключил возможность отца участвовать в воспитании детей и помогать семье», сообщил адвокат.

С его слов, как минимум двое потерпевших по делу Хабибуллина таковыми не являются, поскольку непосредственно с ним они даже не общались — «получали указание по переводу денег от своего близкого товарища». Наличие самих переводов на карту Хабибуллина оба защитника называют его личными отношениями, уверяя, что имели место и обратные переводы.

Напомним, начотдела торговли Альметьевского района задержали 16 мая вечером, заподозрив в превышении полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения. 18-го он был арестован. Статус потерпевших в первые сутки расследования получили трое предпринимателей, которые в прошлом году переводили на карту чиновника от 15 до 50 тысяч рублей. Один из бизнесменов сделал это даже дважды. Статус потерпевших в деле на начальном этапе получили три предпринимателя — частный переводчик, переработчик мяса и производитель кваса. Один из них перечислял деньги дважды.

Фото: realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», за три недели следствия количество эпизодов дела выросло с 4 до 11, причем каждый квалифицирован по двум составам — превышение должностных полномочий из корысти и мошенничество с использованием служебных полномочий. Адвокат Ашрафуллин считает данные составы взаимоисключающими6 «Никакой идеальной совокупности здесь нет».