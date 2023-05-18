Начотдела торговли Альметьевска арестовали до 16 июля

На два месяца в СИЗО отправлен Дамир Хабибуллин, фигурант дела об афере со сбором средств на нужды участников СВО и их семей из Татарстана. Такое решение в отношении начальника отдела торговли и потребительских услуг исполкома только что вынес Альметьевский горсуд, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Хабибуллина задержали 16 мая вечером, заподозрив в превышении полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения. Статус потерпевших в первые сутки расследования получили трое предпринимателей, которые в прошлом году переводили на счет чиновника от 15 до 50 тысяч рублей. Один из бизнесменов сделал это даже дважды.

На заседании суда защита настаивала на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте.

Позицию защиты адвокат подозреваемого Ильдар Абдуллаев озвучивать «Реальному времени» сегодня не стал, однако сделал довольно громкое заявление: «Версия следствия, что сбор средств якобы был на нужды СВО и деньги присваивались, не соответствует действительности!»

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Ирина Плотникова