В Казани представили учебник ОБЖ для старшеклассников с модулем начальной военной подготовки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани представили учебник ОБЖ для старшеклассников, в который включили модуль «Элементы начальной военной подготовки». Его показали на международном форуме министров образования «Формируя будущее», сообщает «Российская газета».



В модуле школьникам рассказывают о строевой подготовке и воинском приветствии, правилах обращения с пехотным окружением, действиям в общевойсковом бою, включая оказание первой помощи.

Учебник содержит параграфы, которые посвящены основам обороны государства: о правовых основах подготовки в воинской службе. В модуль включены разделы по военно-профессиональной деятельности и основам противодействия экстремизму и терроризму.

Модуль входит в учебник для 10 класса. Все темы переходят в учебник 11 класса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Международный форум министров образования стартовал в Казани 8 июня. В столицу Татарстана прибыли 93 высокопоставленных делегата, включая министров образования 23 стран. С приветственным словом к участникам обратился президент России Владимир Путин.

На форуме выступил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что расходы на образование — это не просто социальное обязательство государства, а инвестиции в будущее с высокой отдачей. Он напомнил, что в республике насчитывается 127 организаций научного комплекса, которые реализуют исследования и разработки с ежегодным объемом финансирования 22,5 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко