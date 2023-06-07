Еще в одном регионе зафиксировали первый случай отравления, предположительно, сидром из Самарской области

Первый случай отравления, предположительно, сидром, произведенным в Самарской области, зафиксирован в Курганской области. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону:

— По данным следствия, 4 июня 2023 года жительница города Шумиха была госпитализирована в медицинское учреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе, — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Сегодня в Курганской области полицейские сообщили об изъятии крупной партии напитка «Мистер Сидр», который завезли из Самары. Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в городе Шадринск было изъято более 17 тысяч литров продукции этого производителя. Помимо напитка «Мистер Сидр», там были и другие виды слабоалкогольной продукции.

Вчера в Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка «Мистер Сидр», изготовленного на территории Самарской области.

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

По данным Минздрава, от отравления напитком «Мистер Сидр» в разных регионах России скончались 29 человек. Еще 90 человек попали в больницу.

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Айрат Назипов