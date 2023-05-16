Татарстан вошел в топ-5 российских регионов по вводу жилья

Татарстан стал одним из лидеров российских регионов по вводу жилья за 4 месяца 2023 года. Как отметили в Росстате, за это время в республике введено 1 411 600 квадратных метров жилья. Это четвертое место по стране.

Выше показатель только у Московской области (3,9 млн кв. метров), Москвы (2,5 млн) и Краснодарского края (2,4 млн). Замыкает пятерку лидеров Ленинградская область (1,2 млн).

Фото: rosstat.gov.ru (скриншот)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь введенного в эксплуатацию жилья в России в апреле 2023 года снизилась на 14,3%.

В прошедшую субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил, что в республике ввели 45,5% от годового плана. Он добавил, что в части жилищного строительства ближе всех к экватору застройщики коммерческого жилья. Ими введено 47% от запланированного объема. В абсолютных цифрах это 93 многоквартирных дома общей площадью 670 тыс. «квадратов».

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Айрат Назипов