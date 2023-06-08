Сегодня в Казани сильный ветер и до +20 градусов

В четверг, 8 июня, в Казани ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани температуры воздуха составят от +18 до +20 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +18 до +23°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани западный, северо-западный ветер порывами до 7—12 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, прохладная погода сохранится до конца этой недели. Временами возможны дожди, грозы и сильный ветер.



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Татьяна Демина