Еще один хоккеист СКА перешел в казанский «Ак Барс»

Состав казанского «Ак Барса» пополнил нападающий хоккейного клуба СКА Дмитрий Яшкин. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком подписан на три года.

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист набрал 69 (25+44) очков в 81 игре с показателем полезности «+19». Всего в КХЛ нападающий провел 214 матчей, в которых набрал 206 (122+84) очков при показателе полезности «+86». В НХЛ он провел 329 матчей и набрал 74 (29+45) очка.

— Яшкин — лучший бомбардир прошлого сезона, показывающий стабильно сильный и целостный хоккей с любыми партнерами по звену. Это опасный форвард с отличным видением площадки, он идеально играет на чужом пятаке, готов вести силовую борьбу, способен отдать умную передачу и здорово бросить, — прокомментировал переход генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Фото: ska.ru

Неделею назад «барсы» подписали контракт с Дамиром Жафяровым. Хоккеист также перешел в команду из СКА. Контракт с ним действуют до конца апреля следующего года.

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Айрат Назипов