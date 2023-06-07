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В Татарстане погрузка на железной дороге в январе — мае выросла на 2,2%

01:32, 07.06.2023
В Татарстане погрузка на железной дороге в январе — мае выросла на 2,2%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В период с января по май 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Татарстане составила более 6,9 млн тонн, что превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 2,2%.

За 5 месяцев 2023 года в том числе погружено:

  • нефти и нефтепродуктов — 4,84 млн тонн (-2,2% к январю — маю 2022 года);
  • химических и минеральных удобрений — 364,3 тыс. тонн (+2,1%);
  • зерна — 310 тыс. тонн (рост в 3,5 раза);
  • химикатов и соды — 300 тыс. тонн (-26,4%);
  • лома черных металлов — 173 тыс. тонн (+4,9%);
  • строительных грузов — 124,6 тыс. тонн (+1,6%);
  • жмыха — 95,2 тыс. тонн (-18,8%);
  • черных металлов — 87,9 тыс. тонн (+36,3%).

В январе — октябре 2022 года погрузка на железной дороге составила около 13,6 млн тонн, на 11,1% превысив показатель за аналогичный период 2021 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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