Новости спорта

00:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Ватерполистов казанского «КОС-Синтез» вызвали в сборную России

12:26, 06.06.2023
Ватерполистов казанского «КОС-Синтез» вызвали в сборную России
Фото: «КОС-Синтез»

Сразу 7 ватерполистов казанского «КОС-Синтез» вызваны на базу Минспорта России «Озеро Круглое». Там до 10 июня будет тренироваться мужская сборная России по водному поло.

Внимание тренерского штаба национальной команды привлекли казанские подвижные нападаюшие Богдан Комаров, Аскар Махиянов, Егор Ярлыченко, центральные нападающие Никита Деревянкин и Замир Мирзиев, защитники Даниил Иванов и Раиль Тазеев.

По планам, сбор должен подготовить сборную России к Международному турниру в Стамбуле. Он пройдет в середине июня.

Фото: «КОС-Синтез»

Напомним, 25 мая казанские спортсмены остались без Кубка России — 2023. В финальном противостоянии они уступили «Спартаку-Волгоград» в серии пенальти. В активе у «КОС-Синтез» — четыре Кубка России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
СпортВодные виды спорта Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также