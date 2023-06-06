Ватерполистов казанского «КОС-Синтез» вызвали в сборную России
Сразу 7 ватерполистов казанского «КОС-Синтез» вызваны на базу Минспорта России «Озеро Круглое». Там до 10 июня будет тренироваться мужская сборная России по водному поло.
Внимание тренерского штаба национальной команды привлекли казанские подвижные нападаюшие Богдан Комаров, Аскар Махиянов, Егор Ярлыченко, центральные нападающие Никита Деревянкин и Замир Мирзиев, защитники Даниил Иванов и Раиль Тазеев.
По планам, сбор должен подготовить сборную России к Международному турниру в Стамбуле. Он пройдет в середине июня.
Напомним, 25 мая казанские спортсмены остались без Кубка России — 2023. В финальном противостоянии они уступили «Спартаку-Волгоград» в серии пенальти. В активе у «КОС-Синтез» — четыре Кубка России.
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