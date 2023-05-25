«КОС-Синтез» не завоевал Кубок России — 2023

Фото: «КОС-Синтез»

«КОС-Синтез» дома проиграл «Спартаку-Волгоград» со счетом 13:12 (2-1, 4-3, 0-0, 2-4, 5-4). Мячи за «Синтез» забросили: Латыпов (3), Лазарев (2), Пронин (2), Ярлыченко (1).



Казанцы остановились в шаге от пятого Кубка России. В финальном противостоянии мы уступили новому чемпиону страны в серии пенальти.

Соперники долго не могли открыть счет в матче. Первыми отличились спартаковцы, реализовав лишнего на четвертой минуте, а на игровой мяч Аделя Латыпова за 30 секунд до конца первой четверти они ответили аналогичным голом в исполнении Константина Киселева, 1:2.

В начале второго периода команды обменялись лишними, затем — голами с игры. Николай Лазарев оформил дубль. Тем не менее, гости смогли уйти в отрыв на 2 мяча. 4:6 — итог первой половины матча.

В третьей четверти заводчане активно шли в атаку, обстучали все штанги, но, казалось, удача полностью ушла на сторону «Спартака». Огромная нагрузка легла на вратаря КОС-СИНТЕЗ Игоря Чиркова, но он выдержал прессинг, отстоял на ноль. 4:6 за четверть до финиша.

Заключительный период начался очень напряженно. Над хозяевами довела необходимость забивать. И вот психологически важный мяч на второй минуте провел Даниил Пронин. Через минуту его запал поддержал лучший бомбардир сезона Адель Латыпов. Счетсравнялся, 6:6, а затем и 7:7. Пятиметровый Аделя Латыпова впервые в матче вывел «Синтез» вперед, 8:7. За 41 секунду до конца основного времени соперник сравнял счет, 8:8.

Фото: «КОС-Синтез»

Для определения победителя встречи и обладателя Кубка России-2023 потребовалась серия пенальти. Адель Латыпов, Даниил Пронин, Сергей Лисунов и Николай Лазарев реализовали свои попытки. В составе «Спартака«не промахнулись Артем Ашаев, Арслан Закиров, Сергей Буланаев, Константин Киселев и Иван Васильев. Итог финала за 1 место: 12:13 в пользу «Спартака».

С 23 по 25 мая в Казани прошел финальный турнир Кубка страны по водному поло, завершающий нынешний сезон. Накануне «КОС-Синтез» обыграл МК СШОР «Восток».



Сегодня ватерполисты казанского «КОС-Синтез-УОР» дома обыграли «Штурм-2002» и заняли пятое место на кубке России.



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Маргарита Головатенко