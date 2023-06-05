Новости общества

19:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские школьники просят добавить в меню столовых больше выпечки

10:47, 05.06.2023 1
Казанские школьники просят добавить в меню столовых больше выпечки
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дети в Казани просят добавить в меню школьных столовых больше выпечки и кондитерских изделий. Их родители, в свою очередь, высказываются за расширение ассортимента за счет фруктов и овощей, йогуртов и другой молочной продукции, рассказала на «деловом понедельнике» директор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

— По результатам опросов, любимое блюдо школьников — картошка с курицей, куриные шашлычки, плов и буритос. Традиционно дети просят увеличить выпечку и кондитерские изделия, — сказала она.

В январе 2023 года Рима Мухамедшина рассказывала, что школьники Казани просят чаще давать в столовых пельмени и сосиски. Их родители предлагали чаще кормить детей гороховым супом или кашей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за 2022/2023 учебный год в Казани провели более 187 тысяч анализов поступающего в столовые образовательных учреждений сырья и продовольственный товаров. Забраковали в итоге почти 640 тонн продукции.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан Департамент продовольствия и социального питания г. Казани

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:10
    Мясо и овощей надо побольше. Пусть хоть в школе нормальную еду получают. А вот всякую выпечку и колбасы вообще не стоит давать хотя бы в школе. Они этого и так дома много едят. Не всегда то, что чаще просят дети (конфетки, пирожные, чипсы, кола, бургеры, маффины и др.), действительно нужно и полезно для них.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также