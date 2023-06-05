Казанские школьники просят добавить в меню столовых больше выпечки
Дети в Казани просят добавить в меню школьных столовых больше выпечки и кондитерских изделий. Их родители, в свою очередь, высказываются за расширение ассортимента за счет фруктов и овощей, йогуртов и другой молочной продукции, рассказала на «деловом понедельнике» директор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.
— По результатам опросов, любимое блюдо школьников — картошка с курицей, куриные шашлычки, плов и буритос. Традиционно дети просят увеличить выпечку и кондитерские изделия, — сказала она.
В январе 2023 года Рима Мухамедшина рассказывала, что школьники Казани просят чаще давать в столовых пельмени и сосиски. Их родители предлагали чаще кормить детей гороховым супом или кашей.
Напомним, за 2022/2023 учебный год в Казани провели более 187 тысяч анализов поступающего в столовые образовательных учреждений сырья и продовольственный товаров. Забраковали в итоге почти 640 тонн продукции.
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