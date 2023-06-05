В Казани за учебный год забраковали почти 640 тонн продуктов для столовых школ и детсадов
По результатам лабораторных испытаний в Казани за учебный год 2022/2023 забраковали почти 640 тонн поступающего в столовые образовательных учреждений сырья и продовольственных товаров. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.
— За этот учебный год специалисты провели более 187 тысяч анализов. В 2022 году в целях увеличения кратности проверок мы приобрели дополнительный автомобиль для выезда в лаборатории, — рассказала она, уточнив, что благодаря этому количество выездов выросло на 40%.
Рима Мухамедшина сообщила, что горячим питанием в прошедшем учебном году обеспечили 160 тысяч казанских школьников. Это на 9 тысяч детей больше, чем в предыдущем году.
К началу нового учебного года в Казани будут работать 164 школьных ресторана. Это 88% от общего числа столовых.
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