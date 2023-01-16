Казанские родители просят чаще кормить детей гороховым супом, школьники — сосисками и пельменями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Школьники Казани просят чаще давать в столовых пельмени и сосиски, а их родители предлагают чаще кормить детей гороховым супом или кашей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала директор городского Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

— За первое полугодие текущего учебного года мы получили 7 825 записей в журнале родительского контроля. 97,5% из них положительные. Все реже встречаются замечания касательно вкусовых качеств и температуры подачи блюд — 2,5% и 0,5% соответственно. О чистоте обеденного зала составлено 99% положительных записей, — сообщила она.

По его словам, казанские родители указали, что «не все дети хорошо едят томатный соус и гуляш». Школьники просят вернуть лазанью, чаще давать пельмени и сосиски. Некоторые ученики хотят, чтобы в меню был фастфуд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Интересным пожеланием от родителей стало предложение чаще давать гороховую кашу или гороховый суп. Это 401 родитель. Также есть традиционный запрос на больший ассортимент фруктов — 3 101 родитель. Мы стараемся удовлеторивать потребность во фруктах, но ограничены сезонными факторами, — сообщила Рима Мухамедшина.

Родители отмечают, что в завтраках дети любят блины и сырники, а в обедах — куриные шашлычки и макароны с сосисками. «Все пожелания учтены и взяты в работу», — сказала Рима Мухамедшина.

В Казани ученикам школ доступны четыре комплекса школьного меню на выбор, стоимость которых не увеличивалась с апреля 2021 года. Завтрак или полдник за 30 рублей, на выбор два варианта комплекса за 48 рублей, меню свободного выбора за 73 рубля.



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Татьяна Демина