Вдоль трассы М-12 может появиться большое количество логопарков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вдоль трассы M-12 «Восток», соединяющей Москву с Казанью, в течение 10 лет построят около 800 тыс. кв. м складской и индустриальной недвижимости. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы Commonwealth Partnership (CMWP).

Учитывая, что доля свободных площадей в логопарках Нижнего Новгорода и Казани, которые находятся по маршруту М-12, составляет, по данным консультантов, всего 1—2%, именно в этих городах может оказаться плотная концентрация новых складов.

По данным руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егора Дорофеева, общий объем складских помещений в Татарстане сейчас не превышает 802 тыс. кв. м, в Нижегородской области — 693 тыс. кв. м.

Фото: government.ru

Как рассказал руководитель по работе со складскими объектами и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин, основной спрос на склады вдоль трассы М-12 формируется онлайн-ретейлерами и дистрибуторами.

Вице-премьер в апреле сообщал, что полностью открыть движение по трассе М-12 от Москвы до столицы Татарстана планируют в конце 2023 года. О планах сдать трассу до конца 2023 года тогда же говорил и премьер-министр России Михаил Мишустин: «В текущем году, то есть раньше установленных сроков, должна быть завершена прокладка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани», — сказал он.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

В начале недели Марат Хуснуллин показал ход строительства М-12 в Татарстане с высоты птичьего полета.

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Айрат Назипов