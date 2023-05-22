«Надеемся к концу года уже запустить трассу до Казани»: Хуснуллин оценил ход строительства М-12 в Татарстане

Фото: Марат Хуснуллин/t.me

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, находясь на прошлой неделе в Татарстане, совершил облет трассы М-12. Снимки он опубликовал в своем telegram-канале.

— Посмотрел ход ее строительства, примыкание «М-12» к трассе «М-7», а также строительство трассы «Шали — Бавлы», которая соединит трассы «М-7» и «М-5». Работы много, но прогресс есть, надеемся к концу года уже запустить трассу до Казани, — написал Марат Хуснуллин.

Фото: Марат Хуснуллин/t.me

Вице-премьер в апреле сообщал, что полностью открыть движение по трассе М-12 от Москвы до столицы Татарстана планируют в конце 2023 года. О планах сдать трассу до конца 2023 года тогда же говорил и премьер-министр России Михаил Мишустин. «В текущем году, то есть раньше установленных сроков, должна быть завершена прокладка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани», — сказал он.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов