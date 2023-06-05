Росприроднадзор выявил в Волге превышение ПДК марганца в 40 раз

Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, в прошлом году специалисты службы взяли 3,5 тысячи проб на этой реке.

— По марганцу установлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) более чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий, — цитирует ее «РИА Новости».

Также специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации более чем в 65 раз по биохимическому потреблению кислорода в местах осуществления деятельности предприятий, относящихся к сфере деятельности жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В конце марта Светлана Радионова назвала предприятия из Татарстана, которые, по мнению ведомства, больше всех загрязняют Волгу. Она отметила, что «самый большой вред реке» наносят стоки с ООО «Газпром трансгаз Казань», территории особой экономической зоны «Иннополис», а также АО «ЗВКС». Позднее представители ООО «Газпром трансгаз Казань» заявили, что их очистные сооружения «функционируют в штатном режиме, с соблюдением всех установленных норм».

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Айрат Назипов