Белгородский губернатор рассказал о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в telegram-канале:



— На самом деле, зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению.

На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа прорвала границу и зашла на территорию Грайворонского округа. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны объявило о ликвидации более 70 диверсантов, а вечером вторника КТО отменили. СК заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

На этой неделе сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, нарушения границы не допущено.



Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу был выпущен 371 боеприпас, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация. Накануне еще два человека погибли и два пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Шебекинского городского округа.

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Маргарита Головатенко