Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО

Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.



31 мая парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Однако турецкие законодатели ответили, что касается Швеции, подавшей вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО, то страна до сих пор не выполнила положения подписанного с Турцией меморандума и еще не готова стать частью альянса.



В начале февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила стремление вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией. Она заявила, что обе страны должны вступить в НАТО одновременно. Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна.

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Маргарита Головатенко