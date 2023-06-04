Божественная литургия началась в храме Христа Спасителя, куда принесли «Троицу» Рублева

Божественная литургия началась в храме Христа Спасителя по случаю Дня Святой Троицы, ее возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС.



В ходе литургии патриарх Кирилл приложился к иконе «Троица», находящейся в витрине перед алтарем.

На богослужение собрались сотни верующих. Рядом с храмом дежурят сотрудники правоохранительных органов. Икона Рублева находится в витрине в центре храма перед алтарем. Безопасность святыни обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. В конце мая в Третьяковской галерее указывали, что икона пока не подлежит выдаче из-за своего состояния — она находилась на неотложной реставрации.

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, затем ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

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Маргарита Головатенко